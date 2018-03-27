Глава ВСС: Сгоревший в Кемерово ТРЦ «Зимняя вишня» застрахован не был

Но до появления соответствующего закона компенсации пострадавшим и семьям погибших остаются на совести владельцев таких мест, а также на совести местных властей. Так, по словам Игоря Юргенса , торговый центр «Зимняя вишня», сгоревший в Кемерово , не был застрахован.

— Страховкой покрыто лишь старое здание, которое не пострадало, новое здание, которое полностью уничтожено огнем, осталось не застрахованным, — сообщил глава ВСС. — Собственник провел тендер о покупке полиса и даже составил заявку, но дальше этого дело не пошло. Таким образом, можно констатировать — ни имущество, ни ответственность собственника торгового центра перед третьими лицами не страховались.

Застраховали свои риски часть арендаторов. Риски разные. Но, по данным ВСС, общая сумма компенсации от страховых компаний не превысит 100 миллионов рублей. И это только по материальному ущербу. Соответственно, 3 миллиарда, в которые оценивается сам торговый центр, и миллиард, в который оценивается ущерб арендаторов, страховщики никак не покроют. А уж говорить о компенсации ущерба жизни и здоровью и вовсе не приходится. Конечно, у кого-нибудь из пострадавших мог быть полис страхования жизни, но это пока неизвестно. Сейчас вся помощь оказывается в рамках обязательного медицинского страхования.

На вопрос, что делать людям в этой ситуации, Игорь Юргенс напомнил о положениях Гражданского кодекса, в соответствии с которым причинитель вреда обязан возместить в полном объеме вред жизни и здоровью в размере расходов на лечение, потерянного заработка, морального вреда, и возмещение вреда имущества в размере действительной стоимости.

— В Градостроительном кодексе предусмотрено возмещение пострадавшим физическим лицам, который обязан выплатить собственник здания, — напомнил Игорь Юргенс. — Это один миллион рублей, в случае получения вреда средней тяжести. Также предусмотрено 3 миллиона рублей в случае смерти. Насколько я знаю, владелец торгового центра заявлял, что собирается эти требования исполнить. Осталось только проследить, чтобы он это сделал. В случае с «Хромой лошадью» этого сделано не было.

Но именно после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь», унесшего жизни 156 россиян, впервые задумались о необходимости страхования таких объектов. Тогда МЧС разработало законопроект «Об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда в результате пожара». Но прошло уже почти 10 лет, а межведомственные согласования еще идут. Главным камнем преткновения, по словам Игоря Юргенса, стало то, что в соответствии с проектом МЧС страховать необходимо все здания и сооружения. В том числе те, которые находятся в муниципальной, региональной и федеральной собственности. А денег в бюджете на это не заложено. Поэтому сейчас страховщики подготовили предложения по вмененному страхованию собственников мест массового скопления людей.

— Было бы целесообразно, чтобы организации, которые устраивают мероприятия в местах массового пребывания людей, вменялось в обязанность заключать договор ответственности перед третьими лицами, — сообщил Игорь Юргенс. — Это более широкий термин — страхование не только ответственности за вред, который может быть нанесен гражданам в результате какого-либо события. Это может быть не только пожар, но и обрушение потолка в местах массового скопления людей. Это позволит снять с государства и бизнеса любую избыточную нагрузку. Самое важное — гарантировать пострадавшим выплату возмещения в тех случаях, когда трагедию невозможно было предотвратить. Эти предложения мы завтра к вечеру подготовим и внесем в комитет по финансовым рынкам Госдумы . Это должен быть самостоятельный законопроект.

По мнению главы ВСС, вмененное страхование решит сразу несколько задач. Главная — будет гарантирована компенсация за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу граждан в результате пожара или другого страхового случая. Сейчас, например, в рамках страхования опасных объектов лимит по вреду жизни составляет 2 миллиона рублей.

Вторая задача — это повышение противопожарной устойчивости объектов. Ведь в зависимости от уровня противопожарной защиты объекта и перечня рисков страховая компания будет устанавливать страховую премию. Если уровень защиты высок, угроза пожара незначительна, то и страховая премия будет минимальной. Если же уровень защиты низкий, — то страховая премия будет высокой.

Страховщики могут отказаться от страхования того или иного объекта, и тогда он не должен функционировать до устранения критических недостатков в обеспечении пожарной защиты.

В европейских странах, по словам Игоря Юргенса, такой торговый центр не будет открыт до тех пор, пока он не будет застрахован.

По оценке ряда экспертов, число объектов, которые потенциально могут покрываться таким страхованием, составляет порядка 400 тысяч. То есть, один такой объект приходится в среднем на 350-400 человек населения России

— Стоимость страховки, по нашим подсчетам, может варьироваться в диапазоне от одной-двух тысяч до нескольких сотен тысяч рублей в зависимости от количества людей, которые могут пострадать при пожаре конкретного объекта, — добавил Юргенс.

При этом для страховщиков этот рынок не очень большой. Его объем оценивается в 6 — 8 миллиардов рублей. Для сравнения, объем рынка автострахования — 450 — 500 миллиардов рублей.