Челябинцы совершат траурное шествие в память о погибших в Кемерово

Завтра, 27 марта. челябинцы почтят память погибших при пожаре в Кемерово . Шествие назвали «Тишина» в знак того, что без детей в домах станет тихо. Участники пройдут от кинотеатра «Знамя» до памятника первой учительнице, а в конце шествия возложат цветы и игрушки, зажгут свечи, а также запустят в небо белые воздушные шары. Инициатором акции выступил благотворительный центр «Теплый дом».

— 28 марта приглашаю вас к 16:00 на мемориальное шествие «Тишина» в память погибших детей и взрослых жителях города Кемерово, — сообщил Михаил Щапов , — сбор у кинотеатра «Знамя». Данное мирное шествие вне политики. Вместе с друзьями, детьми и семьями в тишине пройдемся вместе к памятнику Учителя и ребенка, установленному на Кировке, постоим в тишине, возложим цветы, игрушки, свечи и запустим в небо воздушные белые шары как прообраз детских чистых душ, которые вознеслись на небеса, — сообщил организатор акции Михаил Щапов.

Отметим, что незапланированная акция уже прошла возле «Орленка». Люди приносили к мемориалу цветы и свечи, отдавая дань памяти погибшим и выражая соболезнования родственникам.

Напомним, что в результате крупного пожара в кемеровском ТК «Зимняя вишня» погибло 64 человека, многие из которых — дети.