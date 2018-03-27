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Путин обсудил с кемеровчанами отставку Тулеева
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Путин обсудил с кемеровчанами отставку Тулеева 

Свободная пресса 4 часа назад
Президент России Владимир Путин, прибывший утром 27 марта в Кемерово, чтобы лично принять участие в мероприятиях по ликвидации последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня», на незапланированной встрече с жителями города ответил на вопрос о возможной отставке руководителя региона Амана Тулеева.
"Произошла страшная трагедия. Для того, чтобы принять решения подобного рода… Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети", — приводит «Интерфакс» слова главы государства.
Также он пообещал собравшимся, что со стороны государства будут приложены все усилия, чтобы лица, причастные к этой трагедии, получили заслуженное наказание и призвал кемеровчан не доверять слухам, распространяемым через социальные сети, согласно которым в пожаре погибло значительно больше людей, чем объявлено официально.
Ранее «СП» сообщала, что Владимир Путин с минуты молчания начал совещание, посвященное ликвидации последствий пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», и заявил, что халатность и разгильдяйство стали причиной гибели многих детей.
По последним данным, во время пожара в кемеровском торговом центре в общей сложности погибли 64 человека. Поисково-спасательная операция продолжается. В рамках уголовного дела задержаны четыре человека, в том числе сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре по неизвестной причине отключил систему оповещения.
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