Путин обсудил с кемеровчанами отставку Тулеева

Президент России Владимир Путин , прибывший утром 27 марта в Кемерово , чтобы лично принять участие в мероприятиях по ликвидации последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня», на незапланированной встрече с жителями города ответил на вопрос о возможной отставке руководителя региона Амана Тулеева

"Произошла страшная трагедия. Для того, чтобы принять решения подобного рода… Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети", — приводит «Интерфакс» слова главы государства.

Также он пообещал собравшимся, что со стороны государства будут приложены все усилия, чтобы лица, причастные к этой трагедии, получили заслуженное наказание и призвал кемеровчан не доверять слухам, распространяемым через социальные сети, согласно которым в пожаре погибло значительно больше людей, чем объявлено официально.

Ранее «СП» сообщала, что Владимир Путин с минуты молчания начал совещание, посвященное ликвидации последствий пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», и заявил, что халатность и разгильдяйство стали причиной гибели многих детей.

По последним данным, во время пожара в кемеровском торговом центре в общей сложности погибли 64 человека. Поисково-спасательная операция продолжается. В рамках уголовного дела задержаны четыре человека, в том числе сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре по неизвестной причине отключил систему оповещения.

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