В российских регионах отменяют празднование Дня театра из-за пожара в Кемерово

В российских регионах отменяют празднование Всемирного дня театра, запланированное на 27 марта, из-за пожара в Кемерово , следует из сообщений местных СМИ.

Новосибирская область скорбит вместе с Кузбассом по погибшим и выражает соболезнования их родным и близким. От имени министерства культуры региона и от себя лично выражаю слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших в результате пожара в торговом центре Кемерово", — сказал врио министра культуры региона Игорь Решетников

Торжества в честь Дня театра и все развлекательные мероприятия перенесены на другие даты.