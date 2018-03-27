Ответственность владельца ТЦ в Кемерово и само здание не были застрахованы

"Ни имущество, ни ответственность собственника ТЦ перед третьими лицами не страховались", — заявил Юргенс.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.