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Ответственность владельца ТЦ в Кемерово и само здание не были застрахованы
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Ответственность владельца ТЦ в Кемерово и само здание не были застрахованы 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Ответственность владельца ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар и погибли более 60 человек, а также само сгоревшее здание торгового центра не были застрахованы, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс на пресс-конференции во вторник.
"Ни имущество, ни ответственность собственника ТЦ перед третьими лицами не страховались", — заявил Юргенс.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).
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