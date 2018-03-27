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Депутаты Мосгордумы почтят память погибших в Кемерове на Манежной площади
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Депутаты Мосгордумы почтят память погибших в Кемерове на Манежной площади 

РИАМО 1 час назад
Депутаты столичного парламента почтят память погибших в трагедии в Кемерове на Манежной площади в Москве во вторник, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
«Мы все тяжело переживаем случившееся. Это наша общая боль. Москвичи, вся страна скорбят вместе с Кузбассом. Как и все неравнодушные москвичи, обязательно приду на Манежную площадь со своими коллегами-депутатами Мосгордумы, чтобы почтить память жертв пожара в Кемерове. Приглашаю москвичей и гостей столицы присоединиться к акции памяти с 17:00 на Манежной площади», — сказал Шапошников.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Жертвами возгорания стали 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.
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