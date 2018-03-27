«Крылья Арктики» помогут Ямалу с патрулированием в сезон лесных пожаров

Предприятия транспорта Ямала готовятся к пожароопасному сезону. С 15 мая по 1 октября время, когда высок риск возникновения природных пожаров, организации транспорта и дорожного хозяйства готовятся к профилактике таких происшествий.

Протяжённость дорожной сети регионального или межмуниципального значения — 1270 км, из них более 31 км проходит в лесных массивах.

Кроме того, дорожники ликвидируют 453 съезда с автомобильных дорог в неустановленных местах, чтобы защитить природоохранные зоны от автомобилей.

Железнодорожные предприятия сформировали пожарные дружины из семи — десяти работников. Дружины обеспечены всеми первичными средствами пожаротушения и инвентарём. Для тушения масштабных пожаров подготовлены пожарные поезда, находящиеся в постоянной готовности. Кроме того, планируется очистка полосы отвода железнодорожных путей от валежника, скашивание травы, вывоз и утилизация мусора, порубочного материала, старых шпал и горючих отходов производства, — сообщает пресс-служба главы региона.

С воздуха в пожароопасный период территорию региона будет патрулировать Федерация лёгкой и сверхлёгкой авиации ЯНАО «Крылья Арктики». Ей принадлежит четыре самолёта Л-42М. На этих воздушных судах в прошлом году выполнялось патрулирование пожароопасных участков округа.

«В этом году мы будем патрулировать территории Ямальского, Надымского и Таркосалинского лесничеств. Пилоты будут заниматься визуальным наблюдением за лесными массивами с воздуха, что поможет оперативно отреагировать на возгорание», — рассказали в федерации.

В планах у авиаторов — расширить сферу деятельности и подключиться к патрулированию территории Ноябрьского, Красноселькупского и Толькинского лесничеств.

Во время пожароопасного периода в лесах запрещается разводить костры, жечь сухую траву и мусор, бросать окурки и проводить пожароопасные работы в границах населённых пунктов. За нарушения жителями предусмотрен административный штраф до 3 тысяч рублей, должностным лицам — до 20 тысяч рублей, юридическим — до 200 тысяч рублей. Специалисты призывают граждан неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности, проявить бдительность и личную ответственность.

При обнаружении пожара незамедлительно сообщить в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефонам: 8-34922-5-28-27, 8-800-100-94-00, а также в пожарно-спасательные службы по телефонам: «101» и «112».