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В ТРЦ «Галерея Краснодар» прошли пожарно-тактические учения
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В ТРЦ «Галерея Краснодар» прошли пожарно-тактические учения 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«ФедералПресс» напоминает, что на Кубани началась проверка торгово-развлекательных центров.
По словам мэра муниципалитета, сейчас учения сотрудники МЧС координирует с прокуратурой, чтобы детально проанализировать замечания, устранить которые нужно в первую очередь. Он уточнил, что в городе на каждый сигнал идет самая серьезная реакция. Для примера Первышов взял целые серии звонков о «телефонном минировании», сообщает пресс-служба города.
Во время проверки сотрудники МЧС и «Службы спасения» (всего около 135 человек) проверили наличие и работоспособность систем сигнализации, пожаротушения, оценили, как была проведена эвакуация посетителей торгово-развлекательного центра.
В ТРЦ «Галерея Краснодар» были осмотрены пожарный пост, пост наблюдения, проверена работа системы открывания эвакуационных выходов, проверены знания сотрудников центра на инструкций и требования в случае ЧС.
Начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Александр Тарарыки отметил, что в целом действия по эвакуации посетителей торгово-развлекательного проведены были грамотно, все посетители и сотрудники магазинов оперативно покинули здание — в течение 8 мин. при нормативе в 10 мин.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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