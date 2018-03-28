В ТРЦ «Галерея Краснодар» прошли пожарно-тактические учения

«ФедералПресс» напоминает, что на Кубани началась проверка торгово-развлекательных центров.

По словам мэра муниципалитета, сейчас учения сотрудники МЧС координирует с прокуратурой , чтобы детально проанализировать замечания, устранить которые нужно в первую очередь. Он уточнил, что в городе на каждый сигнал идет самая серьезная реакция. Для примера Первышов взял целые серии звонков о «телефонном минировании», сообщает пресс-служба города.

Во время проверки сотрудники МЧС и «Службы спасения» (всего около 135 человек) проверили наличие и работоспособность систем сигнализации, пожаротушения, оценили, как была проведена эвакуация посетителей торгово-развлекательного центра.

В ТРЦ «Галерея Краснодар» были осмотрены пожарный пост, пост наблюдения, проверена работа системы открывания эвакуационных выходов, проверены знания сотрудников центра на инструкций и требования в случае ЧС.