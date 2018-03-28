Мэр Краснодара и начальник ГУ МЧС по краю провели противопожарную инспекцию в ТРЦ «Галерея»

Краснодар . 28 марта — Новая Кубань. В связи с трагическими событиями в Кемерово в кубанских торгово-развлекательных центрах проводятся проверки и учения.

Сегодня днем представители надзорных органов МЧС России, прокуратуры и администрации города Краснодара проверили пожарную безопасность ТРЦ «Галерея Краснодар».

Особое внимание было уделено наличию и работоспособности систем сигнализации и пожаротушения, состоянию эвакуационных путей.

Начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин вместе и мэр города Евгений Первышов , совместно с представителями надзорных органов и директором ТРЦ «Галерея Краснодар» Еленой Поповой осмотрели пожарный пост, пост наблюдения, проинспектировали работу системы открывания эвакуационных выходов, проверили знания персоналом инструкций и требований в случае чрезвычайной ситуации.

— Некоторые моменты взаимодействия с персоналом показали, что еще есть незначительные недочёты, которые будут устранены в ближайшее время. Итоговая оценка состояния пожарной безопасности объекта будет дана только после завершения всех проверочных мероприятий, — Таков официальный комментарий начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александра Тарарыкина.

Интересно отметить, что ТРЦ «Галерея» входит в число объектов, в которых чаще всего проводятся эвакуации. В прошлом году во время всплеска информационного терроризма в правоохранительные органы многократно поступали сообщения об обнаружении подозрительных предметов на территории ТРЦ. То есть эвакуации здесь проводились многократно, их тактика должна быть отработана с учетом наличия опыта.

Кроме того ТРЦ «Галерея Краснодар» входит в число немногих объектов, где соблюдено соотношение занятых и свободных площадей. То есть для эвакуации должно хватить пространства, что призвано предотвратить давку во время паники.

Кроме инспекции в ТРЦ «Галерея» были проведены и пожарно-тактические учения.

— Сотрудники МЧС потушили условное возгорание в одном из внутренних помещений объекта, проверили исправность источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, наличие подъездных путей и мест для установки подъемных механизмов. — Сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что вечером в Краснодаре проводится инспекция ТРК «Сити Центр».