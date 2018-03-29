Погибшую в Кемерово жительницу Красноярского края похоронили на родине

КРАСНОЯРСК , 29 мар — РИА Новости . Погибшую при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» сибирячку похоронили на кладбище поселка Подгорный закрытого территориального образования Железногорск под Красноярском, где проживают ее родители, сообщили РИА Новости в администрации Железногорска.

"Сегодня состоялось прощание в церкви поселка Подгорный. Было очень много людей, практически весь поселок. Погибшая похоронена на местном кладбище", — сказал собеседник агентства.

В администрации Красноярского края сообщили, что погибшая долгое время проживала в Новосибирске . Вместе с ней погибла падчерица, ее похоронят в другом регионе.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.