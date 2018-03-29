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Погибшую в Кемерово жительницу Красноярского края похоронили на родине
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Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

Погибшую в Кемерово жительницу Красноярского края похоронили на родине 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 29 мар — РИА Новости. Погибшую при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» сибирячку похоронили на кладбище поселка Подгорный закрытого территориального образования Железногорск под Красноярском, где проживают ее родители, сообщили РИА Новости в администрации Железногорска.
"Сегодня состоялось прощание в церкви поселка Подгорный. Было очень много людей, практически весь поселок. Погибшая похоронена на местном кладбище", — сказал собеседник агентства.
В администрации Красноярского края сообщили, что погибшая долгое время проживала в Новосибирске. Вместе с ней погибла падчерица, ее похоронят в другом регионе.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
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