Из-за общероссийского траура в Воронеже перенесли концерт Андрея Алексина

Из-за траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово перенесли концерт Андрея Алексина, который должен был пройти 28 марта на сцене арт-шоу-ресторана «Балаган Сити».

Концерт артиста перенесли на 4 апреля в 19:00. По словам организаторов, билеты будут действительны, менять их не требуется.