Из-за общероссийского траура в Воронеже перенесли концерт Андрея Алексина 

Из-за траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово перенесли концерт Андрея Алексина, который должен был пройти 28 марта на сцене арт-шоу-ресторана «Балаган Сити».
Концерт артиста перенесли на 4 апреля в 19:00. По словам организаторов, билеты будут действительны, менять их не требуется.
Напомним, 28 марта Владимир Путин объявил общероссийским днем траура в связи с трагедий в Кемерово. При пожаре, который произошел в воскресенье в торговом центре «Зимняя вишня», погибли 64 человека, в том числе дети.