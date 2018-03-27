СКР получил заявления о пропаже 67 человек при пожаре в Кемерове

Светлана Петренко. В настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже 67 человек при пожаре в торговом центре в Кемерово , сообщила официальный представитель СКР

С момента пожара обнаружены и доставлены в морг 59 погибших, опознаны тела 21 погибшего, родственникам выданы разрешения на захоронение.

«Некоторые тела сильно повреждены огнем. Для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. Во избежание ошибок на данном этапе Следственный комитет считает невозможной публикацию списков погибших при пожаре», — сказала Петренко.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По данным СКР, в результате пожара погибли 64 человека.