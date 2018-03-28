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Екатеринбуржцам предложили жаловаться на ТРЦ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Екатеринбуржцам предложили жаловаться на ТРЦ 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Такие, как «Зимняя вишня».
Прокуратура Екатеринбурга запустила «горячую линию» по вопросам нарушения требований безопасности в торговых центрах области. Специалисты проверят соблюдается ли в них законодательство в сфере пожарной безопасности. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
В первую очередь инспекторы обратят внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения, доступность эвакуационных выходов, систему навигации.
Стоит отметить, в Екатеринбурге работают 40 ТРЦ. Практически в каждом из них кинотеатры и центры для детей расположены на верхних этажах.
Провести проверки всем субъектам России поручил первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман. Инспекции стартовали после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где в пожаре погибли 64 человека. Из них — 41 ребенок.
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