Екатеринбуржцам предложили жаловаться на ТРЦ

Такие, как «Зимняя вишня».

Прокуратура Екатеринбурга запустила «горячую линию» по вопросам нарушения требований безопасности в торговых центрах области. Специалисты проверят соблюдается ли в них законодательство в сфере пожарной безопасности. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В первую очередь инспекторы обратят внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения, доступность эвакуационных выходов, систему навигации.

Стоит отметить, в Екатеринбурге работают 40 ТРЦ. Практически в каждом из них кинотеатры и центры для детей расположены на верхних этажах.

Провести проверки всем субъектам России поручил первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман . Инспекции стартовали после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово , где в пожаре погибли 64 человека. Из них — 41 ребенок.

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