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«Неправильно разметили эвакуационные выходы»: сотрудники МЧС нашли нарушения в самарских ТЦ
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«Неправильно разметили эвакуационные выходы»: сотрудники МЧС нашли нарушения в самарских ТЦ 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Сотрудники МЧС проверили несколько торговых центров Самарской области на соблюдение требований пожарной безопасности. В результате они выявили 86 нарушений. Об этом сообщил начальник регионального управления МЧС России Олег Бойко.
— Всего на территории Самарской области располагаются 144 торговых центра. В 2018 году мы провели плановую и внеплановую проверки. Выявили 86 нарушений. Большинство из них касаются обучения сотрудников и неверной разметки эвакуационных выходов. На данный момент устранили 53 нарушения, — рассказал Олег Бойко.
По его словам, сейчас сотрудники МЧС проверяют информацию, в жалобах горожан, в том числе в социальных сетях. В целом специалистам предстоит оценить качество работы систем оповещения и управления эвакуацией, противодымной вентиляции, автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации. Особое внимание они уделят оборудованию, которое обеспечивает автоматическую передачу сигнала о пожаре в подразделение МЧС. Не оставят без внимания и состояние пожарных проездов, эвакуационные выходы из зданий. В каждом ТЦ также должны быть исправны первичные средства пожаротушения.
Также во всех торговых центрах проведут тренировки по отработке действий персонала и служб охраны при эвакуации людей из зданий при возникновении пожара или иной чрезвычайной ситуации.
Поводом для проведения проверок стал пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кекмерово. Он произошел 25 марта. По официальным данным, в огне погибли 64 человека. Но родственники погибших уверены, что истинная картина куда страшнее.
Главной причиной массовой гибели людей стали не сработавшие в ТЦ пожарная сигнализация и системы пожаротушения. Следователи возбудили уголовное дело, а жители устроили многотысячный митинг. В Самаре провели акцию пасмяти жертв пожара.
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