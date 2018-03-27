«Неправильно разметили эвакуационные выходы»: сотрудники МЧС нашли нарушения в самарских ТЦ

Сотрудники МЧС проверили несколько торговых центров Самарской области на соблюдение требований пожарной безопасности. В результате они выявили 86 нарушений. Об этом сообщил начальник регионального управления МЧС России Олег Бойко.

— Всего на территории Самарской области располагаются 144 торговых центра. В 2018 году мы провели плановую и внеплановую проверки. Выявили 86 нарушений. Большинство из них касаются обучения сотрудников и неверной разметки эвакуационных выходов. На данный момент устранили 53 нарушения, — рассказал Олег Бойко

По его словам, сейчас сотрудники МЧС проверяют информацию, в жалобах горожан, в том числе в социальных сетях. В целом специалистам предстоит оценить качество работы систем оповещения и управления эвакуацией, противодымной вентиляции, автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации. Особое внимание они уделят оборудованию, которое обеспечивает автоматическую передачу сигнала о пожаре в подразделение МЧС. Не оставят без внимания и состояние пожарных проездов, эвакуационные выходы из зданий. В каждом ТЦ также должны быть исправны первичные средства пожаротушения.

Также во всех торговых центрах проведут тренировки по отработке действий персонала и служб охраны при эвакуации людей из зданий при возникновении пожара или иной чрезвычайной ситуации.

Поводом для проведения проверок стал пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кекмерово. Он произошел 25 марта. По официальным данным, в огне погибли 64 человека. Но родственники погибших уверены, что истинная картина куда страшнее.