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Единый центр оказания психологической помощи создадут в Кемерове
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Единый центр оказания психологической помощи создадут в Кемерове 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Единый центр оказания психологической помощи создадут в Кемерове после пожара, унесшего жизни более 60 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
"В Кемерове формируется единый центр оказания психологической помощи жителям в связи с трагедией в ТРЦ «Зимняя вишня». Такая договоренность была достигнута уполномоченным при президенте РФ Анной Кузнецовой в Кемерове в ходе совещания с генеральным директором ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. П. Сербского» Минздрава России Зурабом Кекелидзе, руководством Кузбасского регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности», представителями региональных социальных и психологических служб, уполномоченным по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрием Кислицыным", — говорится в сообщении.
На базе центра «Здоровье и развитие личности» «будет создан единый телефон (+7 (384) 277-07-67), по которому квалифицированные психологи будут работать с обратившимися и в случае необходимости направлять их к профильным специалистам».
По данным пресс-службы детского омбудсмена, отдельная работа будет проведена с классными руководителями, представителями родительских комитетов школ и педагогами.
Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, опознаны 25 погибших. Госпитализированы 69 человек, в списке пропавших без вести числятся 38 человек, в том числе 26 детей.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенациональным днем траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.
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