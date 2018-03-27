Единый центр оказания психологической помощи создадут в Кемерове

МОСКВА , 27 марта. / ТАСС /. Единый центр оказания психологической помощи создадут в Кемерове после пожара, унесшего жизни более 60 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"В Кемерове формируется единый центр оказания психологической помощи жителям в связи с трагедией в ТРЦ «Зимняя вишня». Такая договоренность была достигнута уполномоченным при президенте РФ Анной Кузнецовой в Кемерове в ходе совещания с генеральным директором ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. П. Сербского» Минздрава России Зурабом Кекелидзе , руководством Кузбасского регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности», представителями региональных социальных и психологических служб, уполномоченным по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрием Кислицыным", — говорится в сообщении.

На базе центра «Здоровье и развитие личности» «будет создан единый телефон (+7 (384) 277-07-67), по которому квалифицированные психологи будут работать с обратившимися и в случае необходимости направлять их к профильным специалистам».

По данным пресс-службы детского омбудсмена, отдельная работа будет проведена с классными руководителями, представителями родительских комитетов школ и педагогами.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, опознаны 25 погибших. Госпитализированы 69 человек, в списке пропавших без вести числятся 38 человек, в том числе 26 детей.