В Новом Уренгое мемориал жертвам пожара в Кемерово организовали у памятника семье

В Новом Уренгое у памятника семье горожане создали мемориал памяти жертвам пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Жители города выражают свои соболезнования и возлагают цветы. Напомним, 28 марта объявлен в России днем общенационального траура. Об этом сообщил президент Владимир Путин, находящийся сейчас в Кемерово. Он также сказал, что все виновные в этой страшной катастрофе будут выявлены и наказаны «вне зависимости от их статуса». Мемориалы создали уже в городах Ноябрьск Муравленко . Сегодня вечером люди планируют собраться у них, чтобы почтить память погибших при пожаре. На завтра аналогичные собрания запланированы и в других муниципалитетах ЯНАО