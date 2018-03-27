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В Новом Уренгое мемориал жертвам пожара в Кемерово организовали у памятника семье
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В Новом Уренгое мемориал жертвам пожара в Кемерово организовали у памятника семье 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Новом Уренгое у памятника семье горожане создали мемориал памяти жертвам пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Жители города выражают свои соболезнования и возлагают цветы.
Напомним, 28 марта объявлен в России днем общенационального траура. Об этом сообщил президент Владимир Путин, находящийся сейчас в Кемерово. Он также сказал, что все виновные в этой страшной катастрофе будут выявлены и наказаны «вне зависимости от их статуса».
Мемориалы создали уже в городах Ноябрьск и Муравленко. Сегодня вечером люди планируют собраться у них, чтобы почтить память погибших при пожаре. На завтра аналогичные собрания запланированы и в других муниципалитетах ЯНАО.
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