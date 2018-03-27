Возле мемориала погибшим в «Хромой лошади» сегодня почтут память погибших в «Зимней вишне»

Информация об акции, запланированной на 21 час, активно распространяется в соцсетях.

В паблике Вконтакте краевого отделения «Студенческих отрядов» написано: «Наш город тоже пережил ужасную трагедию, когда пожар в клубе „Хромая лошадь“ унес жизни 156 человек, и безвозвратно изменил жизни сотен пострадавших и их близких. Мы тоже знаем, что такое горе и что такое скорбь. Мы от лица всех, кто искренне сочувствует горю родственников, кто хочет выразить свою сердечную поддержку кемеровчанам, кто скорбит по ушедшим, призываем прийти сегодня 27 марта в Сквер уральских добровольцев в 21.00 и почтить память погибших».

В воскресенье из-за пожара в кемероском ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека.