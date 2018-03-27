Ещё
В Госдуме почтили минутой молчания память погибших при пожаре в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме почтили минутой молчания память погибших при пожаре в Кемерово 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: © РИА Новости / МЧС РФ
РИА Новости. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник почтили минутой молчания память погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово
РИА Новости: последние новости
На Ямале сгорел двухэтажный деревянный дом Борт МЧС вылетел из Красноярска в Кемерово для работы на месте пожара в ТЦ Российские телеканалы меняют сетку вещания в связи с трагедией в Кемерово
 Ещё 28 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову255
Еще одна страна вышлет российского дипломата137
Путин произвел перестановки в МИД70
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово98
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»792
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
00:28
Перегоны от «Саларьево» до «Столбово» накроют навесом
Новости Москвы
02:06
Контроль за парковкой в районе Выхино-Котельники усилили
Новости Москвы
00:57
Высота сугробов в Москве в 1,5 раза выше нормы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение