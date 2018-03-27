В Петрозаводске после ЧП в Кемерово ужесточат правила благоустройства

Также мэр карельской столицы заявила, что детей будут обучать поведению в критических ситуациях вне стен учреждений, в которых они находятся. Сегодня глава Петрозаводска , отвечая на вопросы журналистов, касающиеся трагедии в Кемерово , рассказала о методичках для школ, детских садиков и других подведомственных администрации учреждений. Напомним, накануне в правительстве республики сообщили, что в госучреждениях с массовым пребыванием людей будут проведены проверки по выполнению требований пожарной безопасности. Также глава Карелии потребовал сделать на региональном и муниципальном уровне «выводы для предотвращения подобной трагедии». Также в мэрии сообщили, что для усиления мер по профилактике пожаров в местах массового скопления людей управлению ГО и ЧС поручено разработать методические рекомендации, а со школьниками после каникул будут проведены беседы о том, как вести себя в местах массового пребывания. Комментируя итоги совещания у губернатора, Ирина Мирошник сказала, что по действующему законодательству под пристальным контролем находятся места с массовым пребыванием людей, в том числе детей, социальной сферы. Сити-менеджер считает это нормальным и правильным. Однако у власти нет никакого влияния на бизнес.

— Но выпадают коммерческие предприятия, это не только торговые центры и спортивные объекты, в рамках «надзорных каникул». Но очевидно, что на пожарную безопасность это не должно распространяться,

— считает Мирошник. По словам мэра, глава республики поручил подготовить предложения в федеральное законодательство.

— С нашей стороны мы готовим предложения, также по его поручению, по правилам благоустройства,

— сказала Мирошник. Поскольку автомобилисты паркуются на подъездах к местам массового пребывания людей. В качестве примера, сити-менеджер назвала ТРЦ «Макси».

— Технике негде подъехать и развернуться. Соответственно, с этой точки зрения необходимо ужесточить правила благоустройства, чтобы они наказывали за нерасчищенные эвакуационные выходы.

Также глава города отметила, что в Петрозаводске детей будут обучать правилам поведения в массовых местах, вне образовательных организаций. Сити-менеджер сказала, что в новых рекомендациях есть, пункт о том, что придя в организацию торговли, прежде нужно ознакомиться с путями эвакуации: «Я полагаю, что это даже взрослому человеку достаточно сложно воплотить и это очень трудно воплотить на практике».

— Как детям нужно вести себя при пожаре в любом месте, мы обучим. И методические рекомендации нужные по этому поводу есть и дополняются постоянно. Но рассчитываем на то, что обязанность по организации эвакуации, постоянных тренировках и постоянном контроле возникнет и у коммерческих структур, в которых массово пребывает население.