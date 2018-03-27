В последний раз тюменские ТРЦ проверяли на пожаробезопасность три года назад

В это вторник, 27 марта, на встрече с журналистами заместитель руководителя областного МЧС Сергей Зиневич рассказал об алгоритме проверок местных торговых площадок на пожаробезопасность. Тюменские ТЦ и ТРЦ подобно осматривали аж три года назад. Тогда, в апреле 2015 года, пожарные вместе с прокуратурой детально обследовали все крупные тюменские шоппинг-моллы, и серьёзных нарушений в работе систем пожарной безопасности не обнаружили. Новая проверка в свете последних событий в Кемерово пока не планируется: для этого нужна официальная бумага от местных прокуроров, а её в МЧС ещё не получили.

О том, как проходят такие проверки, по какой причине чаще всего возникают пожары и какова вероятность, что здание с негорючим фасадом и исправной электропроводкой может вспыхнуть в миг — объяснил Сергей Зиневич.

В каких случаях сотрудники МЧС проверяют на пожаробезопасность торговые площадки

— Проверку может санкционировать либо правительство России , либо прокуратура. Иных поводов и оснований для ее проведения нет. В график плановых проверок внесены только объекты государственной или муниципальной собственносности. В этом году целенаправленный осмотр крупных местных ТРЦ не планируется.

Чем на самом деле опасен пожар, и что нужно знать каждому на случай возгорания

— Это вовсе не высокие температуры, а продукты горения, которые выделяют вещества и материалы, находящиеся в зоне горения. Например, обычный пенопласт, сгорая, выделяет синельную кислоту. Достаточно нескольких вдохов, после чего наступает паралич дыхательных путей, и человек погибает. Каждый из нас, заходя в любое здание, должен заранее понимать, как быстро оттуда выйти, если потребуется. При бытовых пожарах тоже важно помнить несколько важных правил. Если растительное масло и бензин попробовать залить водой, то пламя разгорится ещё сильнее. Тут подойдёт только спешиальная пена или порошок. Конечно, такое обычно в квартирах никто не хранит. Аналоги — обычный стиральный порошок, полотенце, которым можно попробовать сбить пламя, и грунт от горшечных растений.

Если обшивка здания — из негорючих материалов, инженерные сети исправны, и вообще всё хорошо, пожар не случится

— Риск возникновения пожара, увы, есть всегда. Но есть масса способов снизить его до минимальной отметки. Существуют современные системы оповещения о задымлении в здании. Можно установить систему орошения помещений водой в случае возгорания. Важно проследить, чтобы во время пожара отключены были системы вентиляции и кондиционирования: с их «помощью» пламя быстро разгорается ещё сильнее.

Как проводится проверка ТРЦ и небольших магазинов на пожаробезопасность

— Оценивается весь комплекс требований. Прежде всего на пути к зданию внимательно осматриваем окружающую территорию. На объекте должна быть вода. Пожарная машина привозит 2,5 кубометра воды, а самый маленький ствол подаёт 3,5 литра в секунду. Получается, запасы заканчиваются через пять минут, поэтому нам нужен источник водоснабжения, которым может стать в том числе и водоём. Также очень важно, чтобы были грамотно обустроены заезды к зданию: так, чтобы могла проехать пожарная машина. Внутри здания внимание обращаем на наличие системы обнаружения пожара, оповещения о возгорании. Обязательно в каждом ТРЦ должен быть специалист, отвественный за соблюдение мер пожарной безопасности. Всего есть 100 пунктов, по которым оценивается уровень безопасности здания на случай возникновения пожара.

Так что в итоге. Когда грядет обещанная проверка тюменских торговых площадок

— На данный момент есть распоряжение генерального прокурора страны, но нам для начала проверок необходимо получить сигнал от региональной прокуратуры. Поэтому точных дат рейда по местным ТЦ и ТРЦ у нас нет.

Тем временем, редакция 72.ru решила самостоятельно, не дожидаясь проверок экспертов, провести эксперимент. О том, легко ли выбраться из местных шоппинг-моллов через аварийные выходы, мы рассказали и показали в нашем предыдущем материале.