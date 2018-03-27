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Совладелец «Зимней вишни» перечислил по 3 миллиона рублей за каждого погибшего
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Совладелец «Зимней вишни» перечислил по 3 миллиона рублей за каждого погибшего 

Говорит Москва 1 час назад
«Непосредственно администрацией сумма будет выплачена семьям», — заявили в пресс-службе фирмы.
Накануне губернатор Кузбасса Аман Тулеев пообещал семьям жертв трагедии по одному миллиону рублей из регионального бюджета. Он также сказал, что власти оплатят похороны погибших. В свою очередь Дмитрий Медведев сообщил, что из резервного фонда правительства России тоже выделят по миллиону рублей за каждого погибшего.
В результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 60 обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 15 пострадавших. На месте ЧП идёт разбор завалов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 28 марта в России объявлено днём национального траура.
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