В Кемерово рассказали о кладбище с «200 могилами»

"Места на кладбище запросили всего три семьи, родственники которых погибли на пожаре. Если они будут хоронить завтра, мы начнем копать могилы только завтра утром. Никаких 200 подготовленных могил нет у нас", — сообщил сотрудник кладбища.

Один из сотрудников кладбища сообщил корреспонденту издания, что аллею расчистили для 17 умерших горожан, но к пожару в ТЦ "Зимняя вишня" они не относятся.