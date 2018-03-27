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В Кемерово рассказали о кладбище с «200 могилами»
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Жители Кемерово рассказали о результатах проверки кладбища с «200 могилами» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жители Кемерово побывали на городском кладбище N5, где якобы были подготовлены более 200 могил, передает местное издание VSE42.Ru.
Один из сотрудников кладбища сообщил корреспонденту издания, что аллею расчистили для 17 умерших горожан, но к пожару в ТЦ "Зимняя вишня" они не относятся.
"Места на кладбище запросили всего три семьи, родственники которых погибли на пожаре. Если они будут хоронить завтра, мы начнем копать могилы только завтра утром. Никаких 200 подготовленных могил нет у нас", — сообщил сотрудник кладбища.
По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе совещания у президента России Владимира Путина назвал основные версии пожара в ТЦ в Кемерово.
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