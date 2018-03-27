В связи с днем траура в Пскове отменяют развлекательные мероприятия

Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим вследствие пожара в торговом центре в Кемерово . Распоряжение опубликовано на сайте Кремля. В связи с этим в Пскове будут припущены государственные флаги Российской Федерации , а учреждения культуры и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия и передачи, сообщили в пресс-службе муниципалитета. Напомним, 25 марта в городе Кемерово произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня», где погибло 64 человека, 60 обратились за помощью в медицинские учреждения.