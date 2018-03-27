В связи с днем траура в Пскове отменяют развлекательные мероприятия 

Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим вследствие пожара в торговом центре в Кемерово. Распоряжение опубликовано на сайте Кремля.
В связи с этим в Пскове будут припущены государственные флаги Российской Федерации, а учреждения культуры и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия и передачи, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Напомним, 25 марта в городе Кемерово произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня», где погибло 64 человека, 60 обратились за помощью в медицинские учреждения.