12 пожаров в автомобилях произошло на территории ЮЗАО с начала марта

На ликвидацию загораний выезжали дежурные караулы 38 пожарно-спасательной части.

Так, 20.03. в 04:48 минут, по адресу: ул. Большая Черемушкинская, д. 2, корп. 4, произошло загорание а/м «Мерседес».

21.03. в 21:17 минут, на внутренней стороне МКАД, 38 км, произошло загорание а/м «Мерседес».

24.03. в 03:39 минут, по адресу: Нахимовский проспект, д. 48, произошло загорание а/м «Фольксваген»

24.03. в 04:01 минуту, по адресу: ул. Панферова, д. 4, произошло загорание а/м «Рено»

Причинами пожаров в автомобилях, в основном, является банальный недостаток знаний пожарной опасности отдельных узлов, агрегатов, применяемых горюче-смазочных материалов, невыполнения и несоблюдения правил пожарной безопасности при технической эксплуатации автомобилей, несвоевременного и не в полном объёме проведённого технического обслуживания.

Пожары в автомобилях быстротечны и предоставляют большую опасность для водителей и пассажиров. Обилие электрооборудования и синтетической обшивки салона, в случае пожара выделяют большое количество токсичных газов. Наличие огнетушителя в салоне является неотъемлемой частью комплектации автомобиля. Огнетушитель должен быть надёжным и исправным. Только повышенная ответственность каждого владельца транспортного средства за соблюдение правил пожарной безопасности собственного гаража и автомобиля исключает возможность возникновения загораний и пожаров. Все работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля должны проводиться при заглушенном двигателе и выключенном зажигании. Для освещения мест и участков работы необходимо пользоваться переносными лампами напряжением не более 12 вольт.

Если горит автомобиль:

Пожар в машине легко распознать практически сразу. Если вам кажется, что в салоне стало пахнуть бензином или резиной, а из-под капота появилось непонятное задымление, остановитесь и покиньте автомобиль, ведь это первые признаки начинающегося возгорания.

Оцените ситуацию. Если возможный очаг возгорания по вашим предположениям находится под капотом, используя палку или монтировку осторожно, с боку, медленно приподнимите крышку капота. В ином случае, возможен сильный выброс пламени, что может повлечь за собой серьезные ожоги.

В случае обнаружения под капотом очага, воспользуйтесь для его тушения огнетушителем, направляя устройство непосредственно в область наиболее интенсивного горения.

Помните, что пену или порошок следует подавать в направлении от края поврежденной области к центру очага. Если не получается таким образом справится с пламенем, накройте его брезентом или забросайте рыхлой землей, песком, в общем любым подручным средством. Если нет препятствий для использования воды при тушении этого пожара, необходимо как можно быстрей найти по близости воду, зимой в качестве воды применяйте снег с обочины.

Приступая к тушению пожара, хорошенько вымойте руки от остатков масляных веществ и бензина, избавьтесь от промасленной одежды. Несколько секунд, потраченные на собственные меры безопасности, смогут в последствие сохранить вам жизнь.

Если вы понимаете, что вам не удастся самостоятельно справиться с огнем, отойдите от машины на расстояние, не менее десяти метров. Оградите эту территорию от попадания случайных людей. Ни в коем случае не пытайтесь отогнать горящий автомобиль!

Вызовите пожарных, при этом постарайтесь, как можно более точно назвать свои координаты, используйте ориентиры, такие как автозаправочные станции, придорожные кафе и т.д.

В ожидании приезда пожарных поливайте стоящие рядом автомобили водой, при помощи прохожих попытайтесь откатить как можно дальше рядом стоящие автомобили (а не свою горящую машину!). Не допустите распространения огня.

Если в горящей машине остался кто-либо из пассажиров, а двери в этой чрезвычайной ситуации заклинило, не раздумывая, выбивайте камнем или ногами стекло, взламывайте монтировкой двери и вытаскивайте пострадавшего. Если ему необходима помощь медиков, не откладывайте с вызовом кареты скорой помощи, а в их ожидании, постарайтесь помочь самостоятельно. Если имеется такая возможность, транспортируйте больного в ближайший медицинский пункт на первой попавшейся попутной машине, предварительно записав или запомнив ее государственный номер.