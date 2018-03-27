Жители Кемерово выстроились в длинные очереди за цветами

Жители Кемерово выстроились в длинные очереди за цветами, чтобы отнести их к сгоревшему торговому центру, сообщает РИА «Новости»

Желающими купить гвоздики и розы заняты все окрестные цветочные магазины, людям приходиться стоять в часовых очередях.

По всей стране проходит акция «Свеча памяти». Первыми к ней присоединились жители Петропавловска-Камчатского . Там церковный колокол прозвонил ровно 64 раза по числу погибших в пожаре.

Санкт-Петербурге, Иркутске, Чите, Новороссийске, Акции памяти состоятся в Москве Перми и других городах. Вторые сутки россияне приносят цветы, мягкие игрушки, а также иконы и свечи.

«Все было в дыму»

Хроника пожара в Кемерове

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 24 мартап. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские игровые зоны.

Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура.

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