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Жители Кемерово выстроились в длинные очереди за цветами
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Жители Кемерово выстроились в длинные очереди за цветами 

Мир24 1 час назад
Жители Кемерово выстроились в длинные очереди за цветами, чтобы отнести их к сгоревшему торговому центру, сообщает РИА «Новости».
Желающими купить гвоздики и розы заняты все окрестные цветочные магазины, людям приходиться стоять в часовых очередях.
По всей стране проходит акция «Свеча памяти». Первыми к ней присоединились жители Петропавловска-Камчатского. Там церковный колокол прозвонил ровно 64 раза по числу погибших в пожаре.
Акции памяти состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Чите, Новороссийске, Перми и других городах. Вторые сутки россияне приносят цветы, мягкие игрушки, а также иконы и свечи.
«Все было в дыму»
Хроника пожара в Кемерове
Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 24 мартап. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские игровые зоны.
Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура.
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