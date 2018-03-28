Израильтяне несут цветы к посольству в память о погибших в Кемерово

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар — РИА Новости . Израильтяне несут цветы, игрушки и поминальные свечи к посольству России в память о погибших при пожаре в Кемерово В среду, которая объявлена в России днем общенационального траура, российские дипломаты в Тель-Авиве открыли книгу соболезнований и приспустили государственный флаг. У ограды посольства — десятки букетов, плюшевых игрушек, свечей, рукописных посланий со словами скорби и поддержки. "Кемерово, мы с тобой!" — гласит одно из них, подписанное «город Бат-Ям, Израиль ». «Кемерово, скорбим. Казахстан с вами», — написано в другом. Турции, Анголы. Помимо израильтян в посольство приходят дипломаты из других стран, оповещенные о траурных церемониях специальной нотой. Среди них — представители Белоруссии , Казахстана, Узбекистана Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово унес в воскресенье жизни 64 человек, среди них много детей. По числу жертв это один из четырех крупнейших пожаров в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская Краснодарского края (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).