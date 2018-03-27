Владимир Путин встретился с негодующими кемеровчанами 

Президент России Владимир Путин, прибывший сегодня в столицу Кузбасса с инициативной группой кемеровчан. Встреча прошла возле здания судмедэкспертизы. В ходе разговора глава государства заверил собравшихся, что нет повода сомневаться в информации о числе погибших во время пожара, а также посоветовал не верить зачастую недостоверной информации, которая распространяется в социальных сетях, сообщает «Интерфакс».
Кроме того, глава государства пообещал, что все виновные будут наказаны.
Напомним, что утром 27 марта более четырех тысяч жителей Кемерова вышли к зданию администрации на площади Советов на стихийный митинг из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Горожане требовали немедленной отставки действующего губернатора Кузбасса Амана Тулеева. Согласно последним данным, в результате пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим. Фото: kremlin.ru.