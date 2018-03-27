Владимир Путин встретился с негодующими кемеровчанами

Президент России Владимир Путин , прибывший сегодня в столицу Кузбасса с инициативной группой кемеровчан. Встреча прошла возле здания судмедэкспертизы. В ходе разговора глава государства заверил собравшихся, что нет повода сомневаться в информации о числе погибших во время пожара, а также посоветовал не верить зачастую недостоверной информации, которая распространяется в социальных сетях, сообщает «Интерфакс»

Кроме того, глава государства пообещал, что все виновные будут наказаны.