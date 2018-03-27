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Родственники погибших приняли пожар в Кемерове за теракт
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Родственники погибших приняли пожар в Кемерове за теракт 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Две женщины, погибшие во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», перед смертью рассказали близким, что их заперли в кинотеатре, и двери не открываются. Об этом пишет «Газета Кемерово» со ссылкой на двух родственников погибших.
У кемеровчанина Игоря Вострикова в пожаре погибли трое детей, жена и сестра. По его словам, он до последнего считал случившееся терактом. «Жена позвонила мне и сказала, что их заперли в кинотеатре, она просила о помощи», — вспоминал мужчина. — Я, к сожалению, был в другом городе. Моя мама приехала быстро, мама просила, на коленях валялась, но пожарные заявили, что там никого нет».
Востриков отметил, что последними словами его супруги по телефону были: «Игорюшка, нас заперли в кинотеатре, мы задыхаемся, я тебя люблю». После этих слов он говорил в телефон еще несколько минут, но она уже не отвечала.
Мать Игоря Вострикова сообщила, что его сестра была в том же кинотеатре и звонила ей в момент инцидента, сказав: «Начался пожар, мы закрыты в кинотеатре, выйти мы не можем». Пожилая женщина за несколько минут доехала до ТЦ, поднялась на четвертый этаж по лестнице и умоляла находившихся на этаже спасателей открыть двери кинозала. «Они ответили: „Там никого нет“. В течение 20-30 минут пожарные не предпринимали никаких мер. Я их просила открыть дверь, но они не реагировали, ответили, что ничем не могут помочь, что у них нет специального оборудования», — уточнила она.
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