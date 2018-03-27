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В день траура в Калининградской области отменяются развлекательные мероприятия
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В день траура в Калининградской области отменяются развлекательные мероприятия 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Завтра, 28 марта, в областных и муниципальных учреждениях культуры региона не будут проводиться развлекательные и культурно-массовые мероприятия», — говорится в сообщении.
Напомним, в связи с трагедией в Кемерово, где при пожаре в торговом центре погибли 64 человека, президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране общенационального траура 28 марта. В этот на всей территории страны будут приспущены государственные флаги Российской Федерации.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил глубокие соболезнования от всех жителей Калининградской области. «Случившееся болью отозвалось в наших сердцах, потрясло до глубины души, — говорится в телеграмме. — В эти дни мы скорбим вместе с вами, сопереживаем родственникам погибших, пострадавшим от пожара и их близким».
В память о жертвах трагедии в сгоревшем ТЦ калининградцы организовали импровизированный мемориал на площади Победы. К триумфальной колонне люди приносят цветы, лампады и мягкие игрушки.
28 марта в России объявлен общенациональный траур
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