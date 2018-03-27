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Жители Зауралья выйдут на шествие в память о погибших на пожаре в Кемерове
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Жители Зауралья выйдут на шествие в память о погибших на пожаре в Кемерове 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Жителей Кургана приглашают на траурное шествие «Час тишины» в память жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщают организаторы акции.
«28 марта в 18:00 приглашаем всех неравнодушных горожан и гостей Зауралья принять участие в шествии и почтить память погибших детей и взрослых часом молчания. Это не митинг, не пикет, там не будет никто выступать на публику с микрофоном. С собой можно приносить цветы, игрушки, воздушные шары и свечи. Постоим в тишине, возложим цветы, игрушки, свечи к памятнику «Дети» в центре Детского парка и запустим в небо воздушные шары как прообраз детских, чистых душ, которые вознеслись на небеса».
Отметим, что мемориальное шествие пройдёт 28 марта и в Челябинске в 16:00, сбор у кинотеатра «Знамя».
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