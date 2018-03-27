Жители Зауралья выйдут на шествие в память о погибших на пожаре в Кемерове

Жителей Кургана приглашают на траурное шествие «Час тишины» в память жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово , сообщают организаторы акции.

«28 марта в 18:00 приглашаем всех неравнодушных горожан и гостей Зауралья принять участие в шествии и почтить память погибших детей и взрослых часом молчания. Это не митинг, не пикет, там не будет никто выступать на публику с микрофоном. С собой можно приносить цветы, игрушки, воздушные шары и свечи. Постоим в тишине, возложим цветы, игрушки, свечи к памятнику «Дети» в центре Детского парка и запустим в небо воздушные шары как прообраз детских, чистых душ, которые вознеслись на небеса».