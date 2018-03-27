Ещё
На Баумана в Казани пройдет акция памяти погибших при пожаре в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Баумана в Казани пройдет акция памяти погибших при пожаре в Кемерово 

Казанский репортер 1 час назад
Сегодня в 19:00 на площади у Часов на Баумана в Казани состоится акция памяти погибших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Сообщения об акции распространяют в социальных сетях. Кроме того, с призывом к людям обратилась глава штаба Алексея Навального в Казани Эльвира Дмитриева. На личной странице в социальной сети Twitter она выражает надежду, что в акции многие смогут принять участие.
Акции памяти состоятся сегодня вечером и в других городах России. Напомним, в результате пожара в Кемерово погибли 64 человека.
После каждой трагедии казанцы устраивают народный мемориал у часов на Баумана. Уверена, что вечером здесь будет много цветов в память о погибших. #кемерово #казань pic.twitter.com/81pRaTQ7u0— Эльвира Дмитриева (@El_Dmi) 27 марта 2018 г.
Казанский репортер: последние новости
В Татарстане после пожара в Кемерово проверят торговые комплексы В МЧС РТ рассказали о причинах включения сирены в Казани В историческом центре Казани построят новые жилые комплексы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову254
Еще одна страна вышлет российского дипломата129
Путин произвел перестановки в МИД68
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово89
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»804
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
00:28
Перегоны от «Саларьево» до «Столбово» накроют навесом
Новости Москвы
02:06
Контроль за парковкой в районе Выхино-Котельники усилили
Новости Москвы
00:57
Высота сугробов в Москве в 1,5 раза выше нормы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение