На Баумана в Казани пройдет акция памяти погибших при пожаре в Кемерово

Сегодня в 19:00 на площади у Часов на Баумана в Казани состоится акция памяти погибших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове . Сообщения об акции распространяют в социальных сетях. Кроме того, с призывом к людям обратилась глава штаба Алексея Навального в Казани Эльвира Дмитриева. На личной странице в социальной сети Twitter она выражает надежду, что в акции многие смогут принять участие.

Акции памяти состоятся сегодня вечером и в других городах России . Напомним, в результате пожара в Кемерово погибли 64 человека.

После каждой трагедии казанцы устраивают народный мемориал у часов на Баумана. Уверена, что вечером здесь будет много цветов в память о погибших. #кемерово #казань pic.twitter.com/81pRaTQ7u0— Эльвира Дмитриева (@El_Dmi) 27 марта 2018 г.