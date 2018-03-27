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Пенсия по потере кормильца назначена 6 гражданам после пожара в Кемерове
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Пенсия по потере кормильца назначена 6 гражданам после пожара в Кемерове 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Кемерово работает оперативная группа Минтруда России. Об этом сообщил заместитель министра Григорий Лекарев. Первоочередная задача — установить полный перечень пострадавших и погибших во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня», в том числе, и тех, кто находился на рабочем месте при исполнении служебных обязанностей. Этим занимаются сейчас представители Государственной инспекцией труда в Кемеровской области и регионального отделения Фонда социального страхования.
В Минтруде сообщили, что на сегодняшний день Пенсионный фонд России назначил страховую пенсию по случаю потери кормильца шести гражданам. Работа по данному направлению продолжается.
"Составляются социальные портреты членов семей погибших и пострадавших с целью выявления потребности в тех или иных видах помощи: предоставление места в учреждениях социального обслуживания, устройство детей, оставшихся без попечения родителей, содействие трудоустройству", — уточнили в министерстве.
Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кемеровской области решает вопросы по проведению медико-социальной экспертизы и восстановлению утраченных документов граждан, имеющих инвалидность. Региональное отделение Фонда социального страхования России выявляет необходимость в восстановлении утраченных технических средств реабилитации.
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