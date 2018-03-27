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В Прикамье утвердили план тушения лесных пожаров
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В Прикамье утвердили план тушения лесных пожаров 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Документ подписал Максим Решетников. В нем прописана схема маневрирования и переброски сил и средств, которые будут задействованы в тушении лесного пожара, а также поясняется алгоритм работы с другими ведомствами.
Такой стратегический план утверждается ежегодно. Мобильным вариантом является информационно-аналитическая система «Лесной диспетчер Пермского края», которая была запущена два года назад. Система уже показала свою эффективность.
Напомним также, что глава региона поставил задачу обеспечить грамотную работу всех ведомств во время паводка и пожароопасного сезона.
Фото: pixabay.com
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