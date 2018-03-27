Ещё
«Дети, есть дети» — ереванцы приносят игрушки, цветы к посольству России в Ереване
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Дети, есть дети» — ереванцы приносят игрушки, цветы к посольству России в Ереване 

Sputnik Армения 2 часа назад
Фото: Sputnik Армения
ЕРЕВАН, 27 мар — Sputnik. Цветы и игрушки приносят граждане к зданию посольства России в Армении в Ереване со вчерашнего дня. Трагедия в Кемерово не оставила равнодушными и ереванцев.
"Дети есть дети. Какая разница чей ребенок. Эта просто жуткая потеря", — сказала в беседе с корреспондентом Sputnik Армения Анна.
Она пришла с друзьями почтить память тех, кто стал жертвой трагедии. Анна говорит, что будет всегда помнить об этой трагедии, заходя в ереванские торговые центры.
Выразить свою скорбь пришли к российскому посольству и студенты ереванского филиала Российского экономического университета имени Плеханова.
"Мы пришли поддержать россиян, как только можем: с цветами, игрушками, свечками. Соболезнуем родным и близким погибших", — сказал в беседе с корреспондентом Sputnik Армения председатель студсовета РЭУ им. Плехвнова Николай Дроздов.
По последним данным МЧС РФ, жертвами трагедии стали 67 человек. Возгорание произошло в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово днем 25 марта, точная причина пока не установлена. Основных версий две: либо дети подожгли поролон в игровой комнате, либо огонь разошелся от свечей, зажженных на детском празднике.
В результате огнем была охвачена территория площадью свыше 1500 квадратных метров. Пожарная сигнализация не сработала, эвакуации людей не было. По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет
Sputnik Армения: последние новости
Трагедия в торговом центре в Кемерово Демарш Запада: что стоит дипломатической спецоперацией против России Нострадамус о 2018: самый ужасный год для человечества
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову255
Еще одна страна вышлет российского дипломата137
Путин произвел перестановки в МИД69
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово94
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»806
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
00:28
Перегоны от «Саларьево» до «Столбово» накроют навесом
Новости Москвы
02:06
Контроль за парковкой в районе Выхино-Котельники усилили
Новости Москвы
00:57
Высота сугробов в Москве в 1,5 раза выше нормы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение