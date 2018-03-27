«Дети, есть дети» — ереванцы приносят игрушки, цветы к посольству России в Ереване

ЕРЕВАН , 27 мар — Sputnik . Цветы и игрушки приносят граждане к зданию посольства России Армении в Ереване со вчерашнего дня. Трагедия в Кемерово не оставила равнодушными и ереванцев.

"Дети есть дети. Какая разница чей ребенок. Эта просто жуткая потеря", — сказала в беседе с корреспондентом Sputnik Армения Анна.

Она пришла с друзьями почтить память тех, кто стал жертвой трагедии. Анна говорит, что будет всегда помнить об этой трагедии, заходя в ереванские торговые центры.

Выразить свою скорбь пришли к российскому посольству и студенты ереванского филиала Российского экономического университета имени Плеханова.

"Мы пришли поддержать россиян, как только можем: с цветами, игрушками, свечками. Соболезнуем родным и близким погибших", — сказал в беседе с корреспондентом Sputnik Армения председатель студсовета РЭУ им. Плехвнова Николай Дроздов

По последним данным МЧС РФ, жертвами трагедии стали 67 человек. Возгорание произошло в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово днем 25 марта, точная причина пока не установлена. Основных версий две: либо дети подожгли поролон в игровой комнате, либо огонь разошелся от свечей, зажженных на детском празднике.

В результате огнем была охвачена территория площадью свыше 1500 квадратных метров. Пожарная сигнализация не сработала, эвакуации людей не было. По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет