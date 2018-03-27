Названо имя предположительного автора фейка о 300 погибших в «Зимней вишне» 

Как пишет издание «Знак.com», на YouTube-канале любителя телефонных розыгрышей можно найти очередной пранк, датированный 25 марта. В разговоре Вольнов, представляясь сотрудником МЧС, звонит в морг Кемерова с вопросом, сколько там свободных мест. Когда ему отвечают, что их около 70, он возмущается и заявляет о 300 трупах.
Сообщается также, что Вольнов устроил ещё несколько розыгрышей на эту тему. Так, представившись сотрудником администрации президента, он отправил незнакомых людей убирать игрушки и цветы со стихийного мемориала возле «Зимней вишни».
Издание отмечает, что Евгений Вольнов это псевдоним украинского пранкера. Мужчина известен циничными розыгрышами. Его YouTube-канал насчитывает более четверти миллиона подписчиков. В результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 60 обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 15 пострадавших. На месте ЧП идёт разбор завалов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 28 марта в России объявлено днём национального траура.