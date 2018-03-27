Акции в память о жертвах пожара в Кемерово проходят в центральной России

ЯРОСЛАВЛЬ/ БРЯНСК , 27 мар — РИА Новости . Центр России скорбит по погибшим при пожаре в Кемерово : люди организуют мемориалы, куда несут цветы и игрушки, зажигают свечи, власти отменяют праздничные и развлекательные события.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.

Праздники отменяются

Единственная из регионов Центрального федерального округа Брянская область официально объявила вторник днем траура по погибшим в Кемерово. На всей территории региона приспущены флаги Брянской области, на древках государственного флага РФ и флага Брянской области в знак траура прикреплены черные ленты. Власти отменили все развлекательные и культурно-массовые мероприятия, а традиционный театральный капустник, приуроченный к Дню театра, переносится на апрель. Отменены теле— и радиотрансляции развлекательных передач.

Другие регионы также переносят на другие дни все торжества к Дню театра и другие праздники.

Ярославской области руководителям учреждений культуры рекомендовано не проводить досугово-развлекательные программы.

Гвардейцы в Тамбовской области в связи с трагическими событиями в Кемерово отказались от торжеств в день войск Росгвардии, который отмечается 27 марта.

Свою скорбь по погибшим выражают СМИ в разных регионах, многие из них отметили страницы своих интернет-ресурсов траурными ленточками, отказались от яркого цветового оформления сайтов. В Рязанской области внесены изменения в сетку вещания ГТРК «Край Рязанский».

Место встречи

Во всех регионах Центра России во вторник проходят заупокойные панихиды по погибшим во время пожара в Кемерово.

Жители городов, потрясенные произошедшей трагедией, приходят на встречи памяти погибших. Жители Брянска в центре города на площади Партизан у инсталляции «Брянск» провели акцию «Брянск скорбит о жертвах Кемерово». Жители Смоленска, стихийно организовавшиеся в социальных сетях, приносят цветы и игрушки к торговому центру «Макси». Неравнодушные жители районного центра Ярцево в память о трагедии в Кемерово зажгли поминальные свечи на площади Победы.

Туляки выражают скорбь у памятника «Место встречи» на улице Первомайской, рядом с детской библиотекой. Бронзовая скульптура представляет собой сидящих на лавочке мальчика и девочку, которые читают книгу, у их ног примостился кот. На лавочке и вокруг нее стоят зажженные свечи, лежат цветы и игрушки.

Жители Иваново во вторник проведут молодежную акцию памяти у часовни Александра Невского на Шереметевском проспекте. «Иваново не может остаться в стороне, поэтому мы призываем всех неравнодушных жителей нашего города присоединиться к акции памяти жертв этой трагедии», — говорится в обращении организаторов акции.

Траурная встреча проходит днем во вторник в Ярославле. Ее организаторы, руководители ветеранских организаций, пригласили ярославцев почтить память погибших у скульптуры «Троица» рядом с Успенским собором на Волжской набережной. На встречу пришел и губернатор Дмитрий Миронов . В течение всего дня горожане будут нести сюда цветы и свечи.

Во Владимире череда акций началась в понедельник вечером. В 20.00 мск горожане собрались на Спасском холме, зажгли свечи и возложили цветы у инсталляции «Владимирская вишня». Вместе с жителями Владимира почтить память погибших пришли руководители города. Во вторник акцию памяти — у здания главного управления МЧС по региону — проводит общественная палата города Владимира.

Несколько акций во вторник запланированы в Воронеже. Представители молодежного совета при администрации города и студенты Воронежского института физкультуры стали инициаторами сбора на площадке у Никитинской библиотеки. Эту акцию поддержали власти. Кроме того, пользователи соцсетей призывают неравнодушных прийти также к кинотеатру «Пролетарий» и на Театральную площадь.

Массовые проверки

Губернаторы поручили организовать проверки всех мест массового пребывания людей, а также социальных объектов на соответствие нормам пожарной безопасности. Причем некоторые главы регионов распорядились сделать это в максимально сжатые сроки — например, калужский губернатор Анатолий Артамонов дал на проверки неделю.

В Ярославской области аналогичную властям инициативу проявили общественники. Жительница города, член Общественной палаты РФ Елена Мильто объявила на своей странице в Facebook о поиске независимых экспертов-добровольцев.

"Я ищу профессионалов, готовых провести общественную (бесплатную в т.ч.) экспертизу всех ТЦ региона. Я хочу знать альтернативное мнение. Я хочу иметь свой (общественный) рейтинг всех ТЦ региона по вопросу безопасности", — написала она.

Мильто рассказала РИА Новости, что общество откликнулось на призыв. Кроме экспертов ей написали предприниматели, готовые оплатить работу независимых экспертов, если те не захотят принять участие в проекте бесплатно.