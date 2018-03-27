Сборная России по футболу возложила цветы к стихийному мемориалу жертвам пожара в Кемерове

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 27 марта. / ТАСС /. Игроки сборной России по футболу пришли во вторник на Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге перед товарищеским матчем с командой Франции , чтобы возложить цветы к стихийному мемориалу жертвам пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове . Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Стихийный мемориал был организован жителями Петербурга в понедельник у Александровской колонны на площади — том же самом месте, куда в 2015 году несли цветы в память о погибших петербуржцах в авиакатастрофе над Синайским полуостровом. На ограждении вокруг колонны горожане закрепили табличку «Кемерово. 25.03.2018»

Товарищеский матч между сборными России и Франции состоится во вторник на стадионе «Санкт-Петербург». Начало встречи запланировано на 18:50 по московскому времени. Как сообщалось ранее, игроки сборной также почтили память погибших на предматчевой тренировке, а на поле они выйдут с траурными повязками.

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 находятся в стационаре. Опознаны 25 жертв пожара, в том числе 13 детей.