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Сборная России по футболу возложила цветы к стихийному мемориалу жертвам пожара в Кемерове
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Сборная России по футболу возложила цветы к стихийному мемориалу жертвам пожара в Кемерове 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу пришли во вторник на Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге перед товарищеским матчем с командой Франции, чтобы возложить цветы к стихийному мемориалу жертвам пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
После возложения цветов футболисты почтили память погибших минутой молчания. Вместе с игроками мемориал посетили член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин, и. о. президента РФС Александр Алаев, вице— президент РФС Никита Симонян, вице-президент Федерации футбола Франции Альбер Жеммрик и представители посольства Франции.
Стихийный мемориал был организован жителями Петербурга в понедельник у Александровской колонны на площади — том же самом месте, куда в 2015 году несли цветы в память о погибших петербуржцах в авиакатастрофе над Синайским полуостровом. На ограждении вокруг колонны горожане закрепили табличку «Кемерово. 25.03.2018»
Товарищеский матч между сборными России и Франции состоится во вторник на стадионе «Санкт-Петербург». Начало встречи запланировано на 18:50 по московскому времени. Как сообщалось ранее, игроки сборной также почтили память погибших на предматчевой тренировке, а на поле они выйдут с траурными повязками.
Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 находятся в стационаре. Опознаны 25 жертв пожара, в том числе 13 детей.
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