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Эксперт: России необходим аналитический противопожарный центр
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Эксперт: России необходим аналитический противопожарный центр 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В России необходимо создать аналитический центр, который позволит избежать трагедий, аналогичных пожару в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом на пресс-конференции НСН заявил аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов.
«Есть человеческий фактор, есть фактор техники, уже сколько пожаров происходило в России, на территории других стран. Должен быть аналитический отдел, который всё это может проанализировать и обеспечить нововведения для того, чтобы трагедии не повторялись. Если что-то подобное случается, можно будет минимизировать последствия. На организацию пожаротушения и эвакуации нельзя жалеть денег», — отметил эксперт на пресс-конференции НСН.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям, задержаны пять человек, в том числе охранник, который отключил систему оповещения о пожаре. Следственный комитет попросит суд арестовать их. Глава ведомства Александр Бастрыкин заявил, что наиболее вероятной причиной возгорания в торговом центре стало замыкание электропроводки. Президент РФ заверил, что все виновные в трагедии в Кемерове ответят, прикрывать никого не будут. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с инициативной группой граждан в Кемерове, отвечая на вопрос о возможной отставке губернатора Кузбасса Амана Тулеева. Вместе с тем, глава государства подчеркнул, что не стоит сразу назначать виновных, над установлением истины работают следователи.
Указом президента 28 марта в России объявлен траур по жертвам трагедии в Кемерове.
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