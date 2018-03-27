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Митингующие кемеровчане ответили на слова Тулеева
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Митингующие кемеровчане ответили на обидные слова Тулеева 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жители Кемерово, во вторник вышедшие на митинг в центре города после пожара в ТРК «Зимняя вишня», ответили властям, усомнившимся в их связи с погибшими.
Так, Игорь Востриков, потерявший при пожаре всю семью, заявил, что митингующие не являются оппозиционерами, которые пришли ради свержения власти, передает радиостанция «Говорит Москва».
«Мы люди, убитые горем, пришедшие искать свою правду, но не потерявшие рассудок», — сказал мужчина.
Он добавил, что на площади, где собрались кемеровчане, стало значительно больше полицейских.
Ранее глава Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что собравшиеся на самом деле не родственники погибших и пытаются «решить свои проблемы».
«Сегодня там человек двести. Это вообще не родственники погибших, это постоянные бузотеры. Это святотатство, когда горе, а ты пытаешься решить свои проблемы», — сказал губернатор.
Напомним, крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека.
Во вторник горожане устроили митинг в центре Кемерово с требованием назвать «настоящее» число погибших. В ответ на это мэр города Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в морги, чтобы они смогли убедиться в количестве доставленных туда тел погибших. Инициативная группа уже вернулась на митинг и отчиталась о поездке.
Вечером в понедельник Кемерово прилетел президент России Владимир Путин. Он прибыл к сгоревшему ТРК и возложил цветы, а после провел совещание по ликвидации последствий пожара, указав на причину гибели людей. Глава государства пообещал наказать всех виновных в трагедии.
Также во вторник Путин подписал указ об объявлении национального траура 28 марта в связи с трагедией в Кемерово.
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 Ещё 4 источника 
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