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На Кубани проходят мероприятия в память о жертвах пожара в кемеровском ТЦ
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На Кубани проходят мероприятия в память о жертвах пожара в кемеровском ТЦ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 27 мар — РИА Новости. Мероприятия в память о погибших во время пожара в Кемерово проходят по всему Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба администрации края.
"Во всех храмах Кубани прошли панихиды и молебны. В муниципалитетах отменены развлекательные мероприятия, жители приносят цветы, свечи и игрушки к местам памяти", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Краснодаре во вторник в 19.00 у храма Александра Невского пройдет мероприятие в поддержку семей погибших в торговом центре «Зимняя вишня». В поддержку пострадавших и родственников погибших выйдут молодежь, представители казачества и общественных организаций.
По данным краевых властей, в Новороссийске проходит митинг у памятника «Скорбящие ангелы».
Как сообщалось ранее, в Сочи организован мемориал на улице Навагинской в память о жертвах пожара. Там установлена памятная доска, с самого утра люди несут к ней цветы и игрушки.
Как отметили власти Геленджика, жители курорта собрались на акцию памяти на Центральной площади города. «В память о погибших в небо взметнулись 64 белых шара, а к памятному месту в районе цветочного календаря дети и взрослые несли цветы и игрушки. Многие не могли сдерживать эмоции, зажигали свечи», — отмечают власти курорта.
К митингу памяти присоединились жители Апшеронска, Гулькевичского района, Ейска, Кропоткина. В Крымском районе вечером запланирована акция «Кемерово, мы с тобой». В Армавире проходит одноименная фотоакция.
В воскресенье в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).
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