Почти 200 домов отремонтируют по программе капремонта в центре Москвы до конца года 

Почти 200 многоквартирных домов отремонтируют в 2018 г. в центральном административном округе столицы по программе капремонта. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
«В 2018 г. по программе капремонта в центре столицы отремонтируют 185 домов, в западном административном округе — более 100 домов. На западе больше всего домов отремонтируют в Можайском районе — 23 многоквартирных дома», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что на сегодняшний день в Москве реализуется самая масштабная программа капитального ремонта в стране: 27 тыс. 749 домов общей площадью 244,5 млн кв. м.
«В среднем в доме ремонтируется до 14 систем, в том числе обязательные по Жилищному кодексу РФ работы по ремонту систем внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвалов, крыш, фундаментов, замена лифтов, а также дополнительные с учетом специфики города: ремонт мусоропроводов, систем дымоудаления, пожарного водопровода, внутреннего водостока, разработка проектной документации, осуществление строительного контроля, проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента. С 2017 г. введен еще один дополнительный вид работ: замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования в многоквартирном доме», — пояснили в пресс-службе.