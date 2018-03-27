Почти 200 домов отремонтируют по программе капремонта в центре Москвы до конца года

Почти 200 многоквартирных домов отремонтируют в 2018 г. в центральном административном округе столицы по программе капремонта. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

«В 2018 г. по программе капремонта в центре столицы отремонтируют 185 домов, в западном административном округе — более 100 домов. На западе больше всего домов отремонтируют в Можайском районе — 23 многоквартирных дома», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что на сегодняшний день в Москве реализуется самая масштабная программа капитального ремонта в стране: 27 тыс. 749 домов общей площадью 244,5 млн кв. м.