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Произошло ДТП рядом с площадью Кирова
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Произошло ДТП рядом с площадью Кирова 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
ДТП произошло утром 27 марта, недалеко от Советского моста. Фотографии очевидцев
По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, сегодня утром, 27 марта произошло ДТП с участием двух иномарок «Фольксваген» и «Форд».
Инцидент произошел после того, как водитель «Фольксвагена», двигаясь от Александра Невского по улице Правды, при повороте на Советский мост не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате «Фольксваген» столкнулся с «Фордом».
Пострадавших в ДТП нет. Очевидцы аварии опубликовали фотографии в социальной сети.
По материалам: ptzgovorit.ru
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