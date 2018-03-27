Произошло ДТП рядом с площадью Кирова 

ДТП произошло утром 27 марта, недалеко от Советского моста. Фотографии очевидцев
По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, сегодня утром, 27 марта произошло ДТП с участием двух иномарок «Фольксваген» и «Форд».
Инцидент произошел после того, как водитель «Фольксвагена», двигаясь от Александра Невского по улице Правды, при повороте на Советский мост не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате «Фольксваген» столкнулся с «Фордом».
Пострадавших в ДТП нет. Очевидцы аварии опубликовали фотографии в социальной сети.
По материалам: ptzgovorit.ru