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Челябинцы зажгут свечи в память о погибших во время пожара в Кемерове
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Челябинцы зажгут свечи в память о погибших во время пожара в Кемерове 

АиФ 22 часа назад
Фото: АиФ
Челябинцы зажгут свечи и возложат цветы в память о погибших во время пожара в торговом центре Кемерова, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Горожане намерены провести акцию памяти у памятника «Орлёнок» на Алом Поле, она начнётся в 20:00. Ранее соболезнования семьям погибших от имени жителей региона выразил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался днём 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе дети. Ещё около полутора десятков человек числятся пропавшими без вести, разбор завалов продолжается. Следователи проверяют информацию о том, что эвакуационные выходы в ТЦ были закрыты, а один из сотрудников отключил пожарную сигнализацию.
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 Ещё 5 источников 
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