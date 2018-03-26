Челябинцы зажгут свечи в память о погибших во время пожара в Кемерове

Челябинцы зажгут свечи и возложат цветы в память о погибших во время пожара в торговом центре Кемерова , сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Борис Дубровский. Горожане намерены провести акцию памяти у памятника «Орлёнок» на Алом Поле, она начнётся в 20:00. Ранее соболезнования семьям погибших от имени жителей региона выразил губернатор Челябинской области

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался днём 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе дети. Ещё около полутора десятков человек числятся пропавшими без вести, разбор завалов продолжается. Следователи проверяют информацию о том, что эвакуационные выходы в ТЦ были закрыты, а один из сотрудников отключил пожарную сигнализацию.