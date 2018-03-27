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Власти Москвы не будут разгонять несогласованную акцию на Пушкинской площади
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Власти Москвы не будут разгонять несогласованную акцию на Пушкинской площади 

Говорит Москва 44 минуты назад
Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников.
«Разгонять людей никто не собирается, но ещё раз обращаю внимание, что мы сделаем всё для того, чтобы, если люди действительно соболезнуют, полностью организовать мероприятие на Манежной площади со всеми мерами предосторожности и безопасности».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил организовать место для почтения памяти погибших в Кемерове на Манежной площади. В результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 60 обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 15 пострадавших. На месте ЧП идёт разбор завалов. Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России 28 марта в связи с трагедией.
Говорит Москва: последние новости
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