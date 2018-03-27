Власти Москвы не будут разгонять несогласованную акцию на Пушкинской площади

Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников.

«Разгонять людей никто не собирается, но ещё раз обращаю внимание, что мы сделаем всё для того, чтобы, если люди действительно соболезнуют, полностью организовать мероприятие на Манежной площади со всеми мерами предосторожности и безопасности».