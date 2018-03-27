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Список жертв пожара в Кемерове разместят в открытом доступе
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Список жертв пожара в Кемерове разместят в открытом доступе 

ТАСС 49 минут назад
КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Информацию о жертвах пожара в ТЦ в Кемерово разместят в открытом доступе в ближайшее время для уточнения. Об этом сообщил вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время акции памяти в центре города, передает корреспондент ТАСС.
По последним официальным данным, погибли 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 находятся в стационаре.
Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил собравшимся разместить все имеющиеся у них данные в открытом доступе, пообещав, что в течение часа власти выложат на сайте данные, которые есть у них в распоряжении.
"В течение часа будут на сайте фамилии всех, все данные, которые мы имеем, вы можете ознакомиться с этими данными. Если у вас есть какие-то другие данные, вы можете на этом сайте разместить. Все открыто, все прозрачно. Я гарантирую вам лично, что все, что делается на сегодня, делается открыто и прозрачно в ваших интересах, в наших общих интересах", — сказал он.
Цивилев добавил, что от близких жертв пожара информацию скрывать никто не заинтересован. «Все заинтересованы только в одном на сегодня, чтобы максимально оказать помощь тем людям, которые попали в эту ситуацию», — добавил заместитель губернатора.
Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 находятся в стационаре.
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