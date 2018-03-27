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«Хочется не плакать, а реветь хочется»: Владимир Путин поделился чувствами, возникшими у него после известия о трагедии в Кемерово
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«Хочется не плакать, а реветь хочется»: Владимир Путин поделился чувствами, возникшими у него после известия о трагедии в Кемерово 

Интересант 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Президент России Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово, главной темой которого стала ситуация, приведшая к трагедии в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», поделился возникшими у него по этому поводу эмоциями.
Совещание президента в Кемерово с представителями местных властей, а также главами ряда федеральных ведомств транслировалось телеканалом «Россия 24».
После доклада главы МЧС Владимира Пучкова глава государства, выдержав паузу, признался: «Первое чувство, когда говорят о количестве погибших и погибших детей — хочется не плакать, а реветь хочется. А когда послушаешь все, что здесь сказано, уже другие чувства возникают, честно скажу».
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 Ещё 7 источников 
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