«Хочется не плакать, а реветь хочется»: Владимир Путин поделился чувствами, возникшими у него после известия о трагедии в Кемерово

Президент России Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово , главной темой которого стала ситуация, приведшая к трагедии в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», поделился возникшими у него по этому поводу эмоциями. Совещание президента в Кемерово с представителями местных властей, а также главами ряда федеральных ведомств транслировалось телеканалом «Россия 24». После доклада главы МЧС Владимира Пучкова глава государства, выдержав паузу, признался: «Первое чувство, когда говорят о количестве погибших и погибших детей — хочется не плакать, а реветь хочется. А когда послушаешь все, что здесь сказано, уже другие чувства возникают, честно скажу».