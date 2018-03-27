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Путин возложил цветы у сгоревшего ТЦ в Кемерове
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Путин возложил цветы у сгоревшего ТЦ в Кемерове 

Rambler News Service 8 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово, где возложил цветы к мемориалу у фасада сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня», сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент прибыл в Кемерово, где при пожаре в торгово-развлекательном центре погибли более 60 человек. Глава государства почтил память погибших, возложив цветы к стихийному мемориалу у фасада здания», — говорится в сообщении.
Пожар в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемеро произошел 25 марта. В результате пожара, по данным СКР, погибли 64 человека.
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