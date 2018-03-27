Путин возложил цветы у сгоревшего ТЦ в Кемерове

«Президент прибыл в Кемерово, где при пожаре в торгово-развлекательном центре погибли более 60 человек. Глава государства почтил память погибших, возложив цветы к стихийному мемориалу у фасада здания», — говорится в сообщении.

Пожар в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемеро произошел 25 марта. В результате пожара, по данным СКР, погибли 64 человека.