На Пушкинской площади в Москве выставили металлические заграждения 

Как передаёт корреспондент радиостанции «Говорит Москва», по периметру площади выстраиваются сотрудники правоохранительных органов. На вопрос о том, получили ли полицейские какие-либо указания, сотрудники ответили, что им неизвестно о предстоящем мероприятии.
В эти минуты акция памяти, которая была организована волонтёрами Общественной палаты Москвы, проходит на Манежной площади. Там организован импровизированный мемориал, куда любой желающий может возложить цветы. В памятном мероприятии принимают участие несколько сотен человек.