На Пушкинской площади в Москве выставили металлические заграждения

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Спасатели обнаружили ещё 13 тел в кинозале горящего ТЦ в Кемерове

Обнаружены останки всех 64 погибших при пожаре в Кемерове

СКР выступил против публикации списков погибших в Кемерове до окончания генэкспертиз