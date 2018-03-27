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На Пушкинской площади в Москве выставили металлические заграждения
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На Пушкинской площади в Москве выставили металлические заграждения 

Говорит Москва 34 минуты назад
Фото: Говорит Москва
Как передаёт корреспондент радиостанции «Говорит Москва», по периметру площади выстраиваются сотрудники правоохранительных органов. На вопрос о том, получили ли полицейские какие-либо указания, сотрудники ответили, что им неизвестно о предстоящем мероприятии.
В эти минуты акция памяти, которая была организована волонтёрами Общественной палаты Москвы, проходит на Манежной площади. Там организован импровизированный мемориал, куда любой желающий может возложить цветы. В памятном мероприятии принимают участие несколько сотен человек.
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