«Мы задыхаемся, я тебя люблю»: последние слова жены кемеровчанина Игоря Вострикова

Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший в пожаре всю свою семью, рассказал о последних словах жены. Супруга позвонила ему из охваченного огнем кинотеатра.

"Сказала, что их заперли в кинотеатре, она просила о помощи. Я, к сожалению, был в другом городе. Моя мама приехала быстро, мама просила, на коленях валялась, но пожарные заявили, что там никого нет", — вспомнил кемеровчанин.

Женщина, осознав масштаб случившегося, попрощалась с мужем. «Игорюшка, нас заперли в кинотеатре, мы задыхаемся, я тебя люблю», — рассказал Востриков, добавив, что после этих слов он говорил в телефон еще несколько минут, но жена ему уже не отвечала.

Вместе с супругой Игоря в зале оказалась заперта и его сестра, передает «Газета Кемерова». Она позвонила маме. «Начался пожар, мы закрыты в кинотеатре, выйти мы не можем», — успела сказать женщина, после чего связь оборвалась.

Мать за несколько минут доехала до ТЦ, поднялась на четвертый этаж по лестнице и умоляла находившихся там спасателей открыть двери кинозала. «Они ответили: „Там никого нет“. В течение 20-30 минут пожарные не предпринимали никаких мер. Я их просила открыть дверь, но они не реагировали, ответили, что ничем не могут помочь, что у них нет специального оборудования», — посетовала кемеровчанка.