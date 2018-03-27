«Не плакать, а реветь хочется». Главное о поездке президента в Кемерово после пожара

Президент России Владимир Путин прилетел в Кемерово , где при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека и пропали шестеро. Глава государства возложил цветы к стихийному мемориалу, провел совещание с местными властями, навестил раненых и поговорил с кемеровчанами. «360» рассказывает, какие распоряжения президент сделал и что сказал о трагедии.

Цветы к мемориалу

Самолет с президентом приземлился в международном аэропорту Кемерова около 05:00 27 марта. Оттуда Путин направился к месту трагедии, где возложил букет роз к стихийному мемориалу возле фасада разрушенного ТЦ. Жители Кемерова приносят туда цветы, мягкие игрушки, фото погибших и ставят свечи.

Публикация от Президент России (@putin.kremlin.ru)

26 Мар 2018 в 10:39 PDT Президент и его полномочный представитель в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осмотрели фасад торгового центра.

Выговор на совещании

Позднее Путин провел совещание с региональными властями по вопросу ликвидации последствий пожара. Мероприятие президент начал с минуты молчания, а затем выразил соболезнования семьям погибших. Глава государства сделал выговор чиновникам, допустившим трагедию.

Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный! Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей,

из-за чего?

Из-за преступной халатности,

из-за разгильдяйства

— Владимир Путин.

«Первое чувство, когда говорят о количестве погибших детей: не плакать, а реветь хочется. А когда послушаешь здесь, уже другие чувства возникают, честно скажу!» — сказал Путин.

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27 Мар 2018 в 2:01 PDT Президент потребовал от руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина строго оценить действия каждого должностного лица, причастного к трагедии. Он пояснил, что «налоговые каникулы» для бизнеса — не причина, чтобы снимать надзор за обеспечением безопасности услуг, оказываемых частными предпринимателями. Путин не исключил, что документы о пожарной безопасности ТЦ могли оформить за взятку.

«Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить, а за деньги все что угодно подпишут. Собственник сдал [объект строительства] и сдал, а власти должны обеспечить необходимый уровень безопасности», — сказал Путин.

«Зимнюю вишню» перестроили из фабрики, сэкономив на безопасности. История сгоревшего ТЦ По итогам совещания Путин поручил губернатору области Аману Тулееву оказать семьям погибших максимальные помощь и поддержку. В ответ глава региона сообщил, что родственники жертв уже начали получать финансовую помощь, а прием пострадавших он будет вести лично.

«Уже начинаем прием, я лично. Я приму, но пока тех, кто в состоянии, а там по нарастающей. Сейчас решаются вопросы по долгам, по кредитам, какие проблемы они заявляют», — ответил Тулеев.

Посещение раненых

После совещания Владимир Путин и глава Минздрава Вероника Скворцова навестили пострадавших в пожаре. В больнице глава государства поговорил с чудом выжившими людьми. Одним из них стал

18-летний

Иван Заварзин, который пришел в ТЦ вместе с отцом. Спасаясь от огня, молодой человек выпрыгнул из окна четвертого этажа. Отец юноши выжил.

«Мы были вместе с отцом. И в первые минуты не сразу поверили, что все серьезно. Думали, что тревога учебная», — рассказал молодой человек президенту.

Навестил президент и 35-летнего

21-летнего

Александра Калачева и 42-летнего

Николая Лобикова, которые, рискуя жизнями, помогали эвакуировать людей из объятого огнем здания. Узнав, что Андрей является профессиональным спасателем МЧС РФ , Путин поинтересовался, что, по мнению эксперта, послужило причинами таких тяжелых последствий. Побывавший практически в эпицентре пожара мужчина не стал скрывать правду.

Начало пожара в Кемерове попало на видео. Что мы из него узнали?

«Там вся конструкция торгового центра неправильна. Проходы узкие, эвакуационные пути и выходы неудобные», — сказал он. Поговорив с пострадавшими, Путин поблагодарил их за помощь, пожелал скорейшего выздоровления и пожал всем руки.

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27 Мар 2018 в 12:47 PDT «Все виновные будут наказаны»

Встреча с инициативной группой горожан не входила в программу мероприятий Путина во время его визита в Кемерово. Но президент выделил время и лично поговорил с людьми, пережившими пожар. В разговоре с Путиным кемеровчане выразили недоверие к тому, как ведется расследование, и предположили, что власти скрывают от них настоящее количество жертв. В ответ глава государства заверил собравшихся, что не нужно сомневаться в официальных данных, и посоветовал не верить беспочвенным слухам, которые расходятся в соцсетях.

Встреча прошла в здании местной судмедэкспертизы. Ранее туда приехал мэр города Илья Середюк , который вместе с членами инициативной группы сверил списки погибших, чтобы показать, что цифры соответствуют озвученным. Увидев градоначальника, Путин в присутствии кемеровчан спросил, как Середюк смог допустить принятие «таких решений по этому зданию».

Мэр ответил, что здание приняли в эксплуатацию до его назначения городским главой, но признал, что последняя проверка проводилась В ТЦ два года назад. «Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена», — возмутился Путин. Президент пообещал собравшимся, что все виновные в трагедии будут наказаны, какие бы посты и должности они не занимали.

«Сейчас здесь работает следственная группа из 100 человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны», — заявил российский лидер.

«Определить, кто в чем виноват»

Граждане потребовали отставки губернатора Амана Тулеева. Выслушав их, Путин ответил, что наказание неотвратимо настигнет каждого виновного в гибели людей. Но сначала, добавил он, нужно определить точную вину каждого должностного лица, ответственного за трагедию.

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27 Мар 2018 в 1:21 PDT Произошла страшная трагедия. Для того, чтобы принять решения подобного рода…

Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус не при чем, когда люди погибли, дети

— Владимир Путин.

Поэтому не стоит сразу «назначать виновных», тем более, напомнил он, расследованием причин пожара занимается лично председатель СК. Сотрудники ведомства определять всю цепочку причастных к трагедии лиц, начиная от тех, кто выдал разрешение, и заканчивая охраной, которая не включила противопожарную систему.

«Продавцы и охранники — не супергерои». В провале эвакуации из кемеровского ТЦ заподозрили ЧОП «Пройдут по всей цепочке от регистрации этого здания и выдачи разрешения — как из фабрики сделать развлекательный центр. Кто давал разрешение на то, чтобы эти материалы использовать при таком целевом назначении? Мы с вами не будем прямо сейчас назначать виновных. Но следователи отработают по полной программе», — добавил Путин.

Публикация от Любомира (@liubomira_14)

27 Мар 2018 в 1:19 PDT Российский лидер заявил, что «никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается», и еще раз подчеркнул, что ответственность понесут все виновные. Он выразил опасение, что в России может оказаться много предприятий, работающих с грубыми нарушениями правил противопожарной безопасности.

«Сейчас начали смотреть… А материалы кто разрешил такие использовать? Это же горючие материалы, которые не могут применяться в местах массового скопления людей. Это только по первым докладам следователей. Все, кто должен отвечать, все ответят», — заключил он.

25 марта в торгово-развлекательном

центре «Зимняя вишня» вспыхнул пожар. Его жертвами стали 41 ребенок и 23 взрослых. Свыше 60 посетителей получили травмы и ожоги.

Из-за массовой смерти людей в СК возбудили уголовное дело по трем статьям.

Правоохранители задержали уже пять человек, но число фигурантов может вырасти до 10. Среди возможных причин пожара эксперты называют дешевые отделочные материалы, перегрузку электросети, халатность ответственных лиц при проведении пожарных проверок, а также взрыв аппарата с поп-корном. Среди всех возможных версий эксперты не рассматривают теракт.